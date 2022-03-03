Лондонская биржа остановила торги ценными бумагами 27 российских компаний

Лондонская фондовая биржа (LSE) остановила торги ценными бумагами 27 российских компаний, включая Сбербанк, Газпром, En+, ЛУКОЙЛ и Полюс, пишет Financial Times .

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В своем объявлении перед началом торгов в четверг LSE заявила, что это решение связано с событиями в Украине, рыночной конъюнктурой и необходимостью поддерживать рынки в порядке.

В отдельном заявлении дочерняя компания Лондонской биржи FTSE Russell сообщила, что уберет Россию из своих фондовых индексов, начиная с 7 марта, по нулевому значению.

По данным FactSet, с 2005 года 39 российских компаний вышли на LSE и привлекли там $44 млрд.

После того как Запад ввел беспрецедентные финансовые санкции против России за нападение на Украину, стоимость их акций на Лондонской бирже обвалилась до нуля или близко к нему.

"Уровень санкций здесь беспрецедентен и очень динамичен. Мы активно сотрудничаем с регуляторными и другими органами власти, чтобы быть уверенными в том, что мы соблюдаем санкции и делаем все возможное, чтобы быть полезными", – заявил исполнительный директор LSE Group Дэвид Швиммер.

24 февраля, когда Россия напала на Украину, российский рынок отреагировал на начало боевых действий обвалом. Индекс Московской биржи в ходе торгов упал более чем на 45%.

В выходные после начала боевых действий страны Запада ввели против России жесткие санкции, после которых Центробанк РФ запретил открывать Московскую биржу, чтобы не допустить ее обвала. Рынок акций на Московской бирже не работает уже четыре дня подряд.

Андрей Водяный

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