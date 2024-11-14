Международный Совет финстабильности: ИИ может представлять угрозу для финансовых рынков

Эксперты считают, что его использование увеличивает потенциал финансового мошенничества и дезинформации на финансовых рынках

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Искусственный интеллект (ИИ) может представлять угрозу для финансовой системы, предупредила международная организация по финансовой стабильности, исследуя инновацию, которая вызвала значительный интерес среди банков и других финансовых компаний.

Об этом говорится в отчете Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) — международного органа, осуществляющего мониторинг и дающего рекомендации по глобальной финансовой системе.

В частности, по данным Совета, искусственный интеллект может "потенциально усилить определенные уязвимости финансового сектора и таким образом создавать риски для финансовой стабильности", несмотря на преимущества операционной эффективности, персонализации и соответствия.

"ИИ также увеличивает потенциал финансового мошенничества и дезинформации на финансовых рынках. Несоответствующие системы искусственного интеллекта, которые не откалиброваны для работы в правовых, регулятивных и этических рамках, также могут участвовать в поведении, которое вредит финансовой стабильности. А в долгосрочной перспективе внедрение искусственного интеллекта также может повлечь за собой изменения в структуре рынка, макроэкономических условиях и потреблении энергии, что может иметь последствия для финансовых рынков и учреждений", – сказано в тексте сообщения об отчете.

Непосредственно в отчете сказано, что несколько финансовых фирм, использующих одинаковые модели искусственного интеллекта, могут сплотить участников рынка, усиливая колебания на финансовых рынках, а сбой в работе одного поставщика может иметь широкомасштабные последствия.

Генеративный искусственный интеллект, создающий новый текст, изображение или видео на основе запросов пользователей, может усилить финансовое мошенничество и способность злоумышленников генерировать и распространять дезинформацию на финансовых рынках.

FSB является международным учреждением со штаб-квартирой в Базеле, членами которого являются регуляторы и руководители центральных банков со всего мира, в частности Управление по финансовому поведению Великобритании и Европейский центральный банк.