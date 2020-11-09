Мировые фондовые индексы начали неделю ростом из-за победы Байдена
Мировые фондовые индексы начали неделю ростом после новостей о победе Джо Байдена на выборах президента США. Об этом сообщает Sky News.
По словам аналитика Джеффри Халли, считается, что Байден является более дружественным для торговли, чем его оппонент на выборах и действующий глава Белого дома Дональд Трамп.
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Британский фондовый индекс впервые за последний месяц достиг отметки в шесть тысяч пунктов после роста на 1,7%.
Японская биржа Nikkei и китайская Shanghai Composite продемонстрировали рост на около 2%. В то время как гонконгская Hang Seng и южнокорейская Kospi прибавили по 1% каждый.
Кроме того, цены на нефть выросли более, чем на 2% в понедельник, 9 ноября, а фьючерсы на Brent превысили $40 за баррель, поскольку победа Байдена на президентских выборах в США усилила интерес инвесторов к рисковым активам и компенсировала опасения по поводу влияния на спрос из-за пандемии коронавируса.
- 3 ноября рынок акций США начал расти на фоне прогнозов, что Джо Байден выиграет выборы, а демократы вернут себе власть в Сенате и сохранят контроль над палатой представителей.
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