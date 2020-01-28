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Мировые рынки продолжает лихорадить от коронавируса

Мировые рынки продолжает лихорадить от коронавируса
28.01.2020, 11:47

Нефть, акции авиакомпаний, казино и турагентств дешевеют из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае

Котировки акций и нефти на мировых рынках продолжают снижаться в связи с предостережением США и Канады от поездок в Китай из-за распространения коронавируса.

Как пишет Reuters, цены на нефть снижаются шестую сессию кряду. Brent подешевела на 0,10%, до $59,26 за баррель, в то время как стоимость WTI повысилась на 0,04% - до $53,14 за баррель.

Инвесторы опасаются, что предостережения от поездок, запреты и любые другие серьезные меры, оказывающие негативное влияние на экономику Китая, могут привести к снижению спроса на нефтепродукты.

Во вторник 28 января акции авиакомпаний, турагентств, люксовых брендов и пр. сильно подешевели по всей Азии, отмечает агентство. Индекс S&P/ASX 200 упал на 1,4%.

Южнокорейские производители косметики Tonymoly и Able C&C, которые сильно зависят от китайских туристов, приезжающих в Сеул, потеряли более 12% и 15% соответственно.

Японская туристическая компания H.I.S., которой принадлежит парк развлечений в Нагасаки, также популярный среди путешествующих китайцев, с начала прошлой недели просела более чем на 14%.

Акции крупнейшей австралийской авиакомпании Qantas Airways Ltd снизились на 5%, а турагентства Webjet - на 11%.

Две ведущих авиакомпании Южной Кореи, Korean Air Lines и Asiana Airlines, просели на 6% и 5% соответственно. Japan Airlines потеряли 7,9%, а авиакомпания ANA Holdings - 6%.

Две крупнейшие австралийские компании-казино Crown Resorts Ltd и Star Entertainment Group, которые получают значительную долю доходов от китайских игроков, потеряли примерно 5%.

В то же время акции южнокорейского производителя защитных масок Monalisa выросли на 29%, а южнокорейские фармацевтические препараты Kukje Pharma и Woojung Bio прибавили 29% и 21% соответственно.

Акции японской Kawamoto Corp, которая поставляет медицинские товары, включая маски, подорожали в три раза, а японского производителя защитной одежды Azearth - на 53%.

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