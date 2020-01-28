Мировые рынки продолжает лихорадить от коронавируса

Котировки акций и нефти на мировых рынках продолжают снижаться в связи с предостережением США и Канады от поездок в Китай из-за распространения коронавируса.
Как пишет Reuters, цены на нефть снижаются шестую сессию кряду. Brent подешевела на 0,10%, до $59,26 за баррель, в то время как стоимость WTI повысилась на 0,04% - до $53,14 за баррель.
Инвесторы опасаются, что предостережения от поездок, запреты и любые другие серьезные меры, оказывающие негативное влияние на экономику Китая, могут привести к снижению спроса на нефтепродукты.
Во вторник 28 января акции авиакомпаний, турагентств, люксовых брендов и пр. сильно подешевели по всей Азии, отмечает агентство. Индекс S&P/ASX 200 упал на 1,4%.
Южнокорейские производители косметики Tonymoly и Able C&C, которые сильно зависят от китайских туристов, приезжающих в Сеул, потеряли более 12% и 15% соответственно.
Японская туристическая компания H.I.S., которой принадлежит парк развлечений в Нагасаки, также популярный среди путешествующих китайцев, с начала прошлой недели просела более чем на 14%.
Акции крупнейшей австралийской авиакомпании Qantas Airways Ltd снизились на 5%, а турагентства Webjet - на 11%.
Две ведущих авиакомпании Южной Кореи, Korean Air Lines и Asiana Airlines, просели на 6% и 5% соответственно. Japan Airlines потеряли 7,9%, а авиакомпания ANA Holdings - 6%.
Две крупнейшие австралийские компании-казино Crown Resorts Ltd и Star Entertainment Group, которые получают значительную долю доходов от китайских игроков, потеряли примерно 5%.
В то же время акции южнокорейского производителя защитных масок Monalisa выросли на 29%, а южнокорейские фармацевтические препараты Kukje Pharma и Woojung Bio прибавили 29% и 21% соответственно.
Акции японской Kawamoto Corp, которая поставляет медицинские товары, включая маски, подорожали в три раза, а японского производителя защитной одежды Azearth - на 53%.
Читайте также: Индекс страха: финансовые рынки в панике из-за коронавируса. Украину ждут проблемы
Читайте также: Китайский пошел по миру. К чему готовиться Украине? Разбор