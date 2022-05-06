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На биржах в США произошел самый большой обвал с начала года

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 08:38
На биржах в США произошел самый большой обвал с начала года - Фото
Фото: EPA

На американском фондовом рынке в четверг произошел рекордный обвал с начала года. Индекс Доу-Джонса упал на 1120 пунктов, или на 3,3%, индекс S&P 500 – на 3,7%, Nasdaq Composite – на 5,2%, пишет CNN.

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На этом фоне доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2018 превысила 3%.

Стремительное падение на биржах произошло через день после того, как глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл объявил о самом большом за 20 лет повышении процентных ставок на 0,5 п.п. Это делается с целью сбить невиданную с начала 1980-х годов инфляцию, которая сейчас находится на уровне 8,5%.

Трейдеры сначала положительно отреагировали на решение ФРС, но на следующий день настроения на фондовом рынке кардинально изменились. Инвесторы опасаются, что борьба с инфляцией может привести к рецессии в США.

Неопределенность на рынках усугубляется негативным влиянием войны в Украине и санкций против России на мировой рынок энергоресурсов. Цены на нефть и газ растут, а это значит ускорение инфляции, что в конечном счете повлияет на бизнес, потребительскую активность и общий экономический рост.

Повышение ставок уже оказывает влияние на рынок жилья в США, где цены значительно выросли во время пандемии. Средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой в США подскочила к самому высокому уровню с 2009 года – 5,27%.

Андрей Водяный
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США фондовый рынок ФРС биржи
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