На бирже Уолл-стрит появятся фьючерсы на воду

Компания CME Group намерена запустить на фондовой бирже Уолл-Стрит фьючерсные контракты, привязанные к стоимости воды. Это первая подобная инициатива, сообщает Business Insider.

Контракты позволят инвесторам и фермерам делать ставки на стоимость пресной воды в будущем. Так в CME хотят уменьшить риски перебоев водоснабжения и предсказывать ситуацию с запасами воды.

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"К 2025 году ожидается, что почти две трети населения мира столкнутся с нехваткой воды. Нехватка воды представляет растущий риск для предприятий и сообществ во всем мире", – заявил Тим МакКорт, директор CME Group Global по индексам акций и альтернативным инвестиционным продуктам.

Спрос на контракты будет выше среди фермеров, чем среди инвесторов, отмечают в BI. Фермеры будут стремиться застраховать свои производственные затраты в условиях неопределенной экологической ситуации.

Контракты будут привязаны к Индексу водных ресурсов Калифорнии Nasdaq Veles с оборотом $1,1 млрд. Индекс определяется средневзвешенными по объему ценами сделок на пяти крупнейших рынках воды Калифорнии.

Каждый контракт будет включать 10 акров воды – около 3,26 млн галлонов воды. Фьючерсные контракты на воду будут финансово урегулированы. Это значит, что по истечению контракта инвесторы не будут получать миллионы галлонов воды.

Одним из потенциальных инвесторов в контракты может стать финансист Майкл Бьюрри. Ранее он заявлял, что вода будет главной инвестиционной идеей после кризиса 2008 года. По его мнению, из-за роста населения планеты и изменения климата спрос на природные ресурсы будет расти.

В 2016 году в ООН заявили, что у каждого десятого человека на Земле нет доступа к питьевой воде. 40% из них живут в Африке на юг от Сахары. К 2050 году население Земли увеличится на 33%, а его потребность в воде – на 20%.

14 мая 2020 года в СНБОУ заявили, что Украине грозит дефицит речной воды из-за маловодности рек.

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Александр Мясищев

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