В Украине допустили к обращению ценные бумаги Amazon, Google и Coca-Cola

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обороту еще 14 международных компаний, среди которых Alphabet Inc. (Google), Amazon, Coca-Cola и другие, сообщает пресс-служба регулятора.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Приход на украинский рынок компаний-лидеров, безусловно, усилит перечень возможных инструментов для наших инвесторов", — прокомментировал такое решение Нацкомиссии ее глава Руслан Магомедов.

Украинские инвесторы получили возможность инвестировать в такие компании:

Alphabet Inc. – продукты Google;

Amazon.com, Inc.;

CATERPILLAR Inc.;

Bank of Ameriса Сorporation;

Chevron U.S.A. Inc.;

Citigroup Inc.;

The Coca-Cola Company;

DEERE&Company;

CSX Corporation;

EXXON MOBIL Corporation;

DOW Inc.;

INTEL Corporation;

The Goldman Sachs Group, Inc.;

McDonald's Corporation;

Johnson&Johnson.

Сейчас украинские инвесторы могут инвестировать в ценные бумаги 73-х иностранных эмитентов. Решение регулятора дает старт обращению акций на украинском регулируемом и нерегулируемом рынках.

9 декабря 2020 года Нацкомиссия допустила к обращению в Украине акции шести компаний – Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa и AMD.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.