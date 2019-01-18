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18.01.2019, 12:57

NASDAQ намерена купить фондовую биржу Норвегии - CМИ

NASDAQ намерена купить фондовую биржу Норвегии - CМИ

Американская биржа рассматривает возможность купить фондовую биржу Осло

Американская биржа Nasdaq обсуждает возможность покупки фондовой биржи Осло. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, американский оператор биржи, которому уже принадлежат главные фондовые площадки Дании, Швеции, Финляндии, готовиться сделать конкурентное предложение, став оппонентом Euronext NV, предложившей в декабре норвежской фондовой бирже 625 млн евро за следку.

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В Nasdaq пока не готовы комментировать сообщение о возможной сделке.

В последнее время норвежской биржей активно интересуется фондовая биржа Европы Euronext NV, которая владеет парижской, амстердамской, брюссельской, дублинской и лиссабонской фондовыми биржами, пишет газета.

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Ранее Euronext заручилась поддержкой акционеров Oslo Boers, контролирующей 49,6% всех находящихся в обращении акций.

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Теги: NASDAQ, фондовые биржи
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