НБУ открыл доступ к параметрам ОВГЗ

Национальный банк Украины открыл доступ к параметрам выпусков облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) с использованием технологии API. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Информация доступна на официальном сайте Нацбанка в разделе Публичная информация в форме открытых данных.

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Как отмечают в НБУ, желающие могут автоматически получать актуальные данные о государственных облигации, которые находятся на учете в депозитарии Нацбанка.

В НБУ считают, что новая страница с функционалом API, прежде всего, обеспечит потребности участников рынка в оперативном получении информации о параметрах выпусков облигаций, например коды ISIN, сроки погашения, суммы купонного дохода, даты уплаты процентов и т.д. Эти данные будут полезны как профессиональным участникам фондового рынка, так и частным инвесторам, которые инвестируют в ОВГЗ.