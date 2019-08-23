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НКЦБФР и команда Зеленского начали дискуссию о фондовом рынке

НКЦБФР и команда Зеленского начали дискуссию о фондовом рынке
23.08.2019, 10:47

Ранее профучастники фондового рынка пожаловались президенту на работу регулятора

Руководители Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), саморегулируемых организаций (СРО) профучастников и члены команды президента Владимира Зеленского начали дискуссии о будущем фондового и товарного рынка в стране. Об этом сообщает основатель и партнер инвестгруппы Универ Тарас Козак на своей странице в Facebook.

"На дворе ночь. Четыре часа продолжаются жесткие разговоры о будущем фондового и товарных рынков. Игроки с этих рынков, лидеры СРО, руководители регулятора и представители новой власти ищут (и, в основном, находят!) консенсусные решения", - написал Козак.

Как видно на опубликованном фото, в дискуссии участвуют глава НКЦБФР Тимур Хромаев и ее члены Дмитрий Тарабакин и Максим Либанов, руководители Профессиональной ассоциации участников рынка капитала и деривативов (ПАРД) Алексей Кий, Украинской ассоциации инвестбизнеса (УАИБ) Андрей Рыбальченко и ассоциации Украинские фондовые торговцы (АУФТ) Елизавета Ревило.

Со стороны Зеленского во встрече приняли участие замглавы Офиса президента Алексей Гончарук и член набсовета Укрэксимбанка по квоте президента Виктория Страхова.

Также на мероприятии присутствовали глава биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский, президент КУА Кинто Сергей Оксанич, управляющий директор Dragon Capital Денис Мацуев.

  • В начале недели объединения участников фондового рынка написали Зеленскому открытое письмо, чтобы обратить внимание на стремительное ухудшение состояния фондового рынка Украины, вызванное, по их мнению, некачественным уровнем регулирования рынка руководством регулятора – НКЦБФР. Участники рынка заявили в письме, что НКЦБФР игнорирует интересы национальных эмитентов и инвесторов и некачественно внедряет европейские правовые принципы.
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нкцбфр фондовый рынок
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