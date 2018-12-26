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26.12.2018, 16:43

НКЦБФР получила первую заявку как провайдер информуслуг

НКЦБФР получила первую заявку как провайдер информуслуг

Заявку подало Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) получила первый пакет документов для авторизации в качестве уполномоченного провайдера информационных услуг по обнародованию финансовой отчетности и информации. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Заявку подало государственное учреждение Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины. Сотрудники Комиссии проверяют документацию и соответствие информационных систем заявителя требованиям нормативно-правовых актов.

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Участники рынка и агентство, в свою очередь, также осуществляют тестирование в реальном времени систем и согласовывают технологические и юридические вопросы.

Как отметил председатель НКЦБФР Тимур Хромаев, до 1 января, срока, отведенного законом, сервис будет запущен.

Мы в Комиссии считаем необходимым функционирования в стране нескольких провайдеров таких услуг, соответствует стандартам стран с развитыми рынками. Поэтому отмечаем, что Комиссия будет рассматривать заявки на авторизацию как до, так и после 1 января 2019 года. Определенные требования прозрачные и одинаковые для всех, - заявил Хромаев.

С 1 января 2019 деятельность по предоставлению информационных услуг на фондовом рынке могут осуществлять только юридические лица, получившие свидетельство о включении в Реестр от НКЦБФР. Закон имплементирует в национальное законодательство требования европейских директив по корпоративному управлению и деятельности компаний и совершенствует его в вопросах эмиссии ценных бумаг; раскрытия информации на фондовом рынке Украины и деятельности по предоставлению информационных услуг.

Деятельность по предоставлению информационных услуг на фондовом рынке включает в себя:

обнародование регулируемой информации от имени участников фондового рынка;

представление отчетности и административных данных в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, в ноябре НКЦБФР при поддержке Проекта USAID Трансформация финансового сектора и Программы EU-FINSTAR, внедряет в Украине систему финансовой отчетности в едином электронном формате ХBRL для предприятий.

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Теги: нкцбфр, фондовый рынок
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