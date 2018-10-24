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24.10.2018, 09:55

Объекты малой приватизации выставят на биржу ПФТС

Объекты малой приватизации выставят на биржу ПФТС

ПФТС стала первой в Украине фондовой биржей, которая будет проводить электронные аукционы по продаже объектов малой приватизации

11 октября 2018 года между ОАО Фондовая биржа ПФТС и ГП Прозорро.Продажи были подписаны договоры об использовании Электронной торговой системы (ЭТС) Prozorro.Продажи для проведения электронных аукционов по продаже объектов малой приватизации. Об этом сообщает пресс-служба ПФТС.

Как говорится в сообщении, ПФТС стала первой среди отечественных организаторов торгов ценными бумагами, кто получил право на проведение электронных аукционов по продаже объектов малой приватизации

Фондовая биржа ПФТС более 15 лет проводит приватизационные аукционы по продаже принадлежащих государству ценных бумаг.

В частности, в 2017 году на ПФТС состоялись аукционы Фонда государственного имущества Украины по реализации блокирующих пакетов акций энергетических компаний, по результатам которых в бюджет было перечислено более 3 млрд грн. В целом, по приватизации на организаторах торгов ценными бумагами были привлечены более $1 млрд.

Фондовая биржа ПФТС - один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине. Индекс ПФТС с 1997 года является официальным индексом Украины в S&P Emerging Markets. ПФТС является членом Всемирной Федерации фондовой биржи и членом Международной Ассоциации бирж. По состоянию на 1 августа 2018 акционерами ОАО Фондовая биржа ПФТС были 130 физических и юридических лиц.

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Теги: ПФТС, ГП Прозорро, аукцион, малая приватизация
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