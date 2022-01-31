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Объемы IPO в начале 2022 года резко сократились из-за падения рынков

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 11:08
Объемы IPO в начале 2022 года резко сократились из-за падения рынков - Фото
Фото: EPA

Глобальный объем IPO (первичных публичных размещений акций) в январе 2022 года составил всего $26,7 млрд. Это на 60% меньше, чем в январе прошлого года, пишет Bloomberg.

Это связано с сокращением спроса со стороны инвесторов и нестабильностью на фондовых рынках.

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"Сейчас действительно сложные условия для новых листингов. Многие инвесторы столкнулись с тем, что их портфели ушли в минус, а падение рынка снижает их интерес к акциям роста, которые доминировали на рынке IPO в прошлом году", – заявил глава европейского отдела рынков акционерного капитала BNP Paribas Андреас Бернсторф.

Из-за колебаний на бирже в Нью-Йорке по меньшей мере девять компаний отложили IPO. Среди них – облачная платформа управления персоналом Justworks и инвестиционная компания Four Springs Capital Trust.

Европейский IT-стартап WeTransfer не смог привлечь достаточное количество инвесторов и отказался от размещения в Амстердаме. Немецкий производитель лекарств Cheplapharm Arzneimittel приостановил планы по IPO. Британская Mishcon de Reya также отложила размещение, которое могло стать самым крупным в истории среди юридических фирм.

Корейский Hyundai Engineering хотел привлечь $1 млрд, но также был вынужден отменить размещение акций.

"Распродажа на рынках уберет часть пены с рынка и, наверное, создаст много возможностей для роста акций в долгосрочной перспективе, но проводить IPO в нынешних условиях – это смелое решение для компаний", – заявила глобальный инвестиционный директор Allianz Global Investors Вирджини Мезоннев.

  • Мировой фондовый рынок с начала года потерял $5 трлн капитализации в ожидании первого с 2018 года повышения ставки Федрезерва США. Трейдеры не исключают, что ФРС будет повышать ставку на каждом заседании в течение 2022 года.
  • На прошлой неделе ФРС объявила о планах повысить ставку "в скором времени". По словам руководителя ФРС Джерома Пауэлла, это может произойти в середине марта. Повышение ставок, по мнению ФРС, необходимо для борьбы с инфляцией, которая значительно отклонилась от целевого уровня в 2% и в декабре достигла рекордных за последние 40 лет 7%.

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Андрей Водяный
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США фондовый рынок ipo
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