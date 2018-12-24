Обвал на биржах США: Мнучин связался с банкирами

Министр финансов США Стивен Мнучин обсудил с топ-менеджерами шести крупнейших банков страны обвал фондового рынка и приостановку работы правительства. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Министерство финансов отметило, что главы банков подтвердили наличие достаточной ликвидности для кредитования потребителей и бизнеса и других рыночных операций.

Реклама

Мнучин подчеркнул, что рынки работают в нормальном режиме.

Министру сегодня предстоит совещание по финансовым рынкам с рабочей группой при администрации президента США.

Реклама

Напомним, Белый дом не смог договориться с демократами в Конгрессе относительно $5 млрд на строительство стены, поэтому не принят бюджет на следующий финансовый год, и это стало причиной для приостановки работы правительства.