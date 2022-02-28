Ожидается обвал. Начало торгов на российском фондовом рынке отложили до 14:00

Центральный банк Российской Федерации отложил начало торгов на российском фондовом рынке по меньшей мере до 14:00 по киевскому времени, пишет Forbes.

Московская биржа в 9 часов утра в понедельник откроет торги только на валютном рынке, денежном рынке и рынке репо, сообщил ЦБ РФ.

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Целесообразность открытия торгов на других рынках Банк России оценит "в зависимости от развития ситуации" до 12:00.

В случае положительного решения, торги откроются в 14:00 по киевскому времени.

Российский центробанк также подтвердил, что ввел с 28 февраля временный запрет для брокеров во исполнение соглашений по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. Решение принято "в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и с целью обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках".

Сегодня первый рабочий день после беспрецедентных жестких санкций Запада против России, введенных за войну в Украине.

24 февраля, когда Россия напала на Украину, российский рынок отреагировал на начало боевых действий обвалом. Индекс Московской биржи в ходе торгов упал более чем на 45%.

Андрей Водяный

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