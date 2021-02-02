Онлайн-брокер Robinhood привлек еще $2,4 млрд

Онлайн-брокер Robinhood привлек дополнительные $2,4 млрд в дополнение к $1 млрд, которые были привлечены на предыдущей неделе, пишет Bloomberg.

Последний раунд финансирования возглавил Ribbit Capital. Также в нем участвовали Iconiq Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Index Ventures и NEA.

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Robinhood заявила, что будет использовать эти средства для инвестирования в "рекордный рост числа клиентов".

Инвестиции в компанию происходят на фоне противостояния Robinhood с возмущенными пользователями и усилившегося внимания Вашингтона к планам сервиса по выходу на IPO.

С начала ажиотажного спроса на торговлю акциями таких компаний, как GameStop (магазин видеоигр) онлайн-брокер привлек больше капитала, чем когда-либо с момента своего основания.

Также в понедельник, 1 февраля, Robinhood смягчил введенные на прошлой неделе ограничения по вкладам в хайповые акции типа GameStop: онлайн-брокер поднял лимит на бумаги сети игровых магазинов с 4 до 20 акций.

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Robinhood 28 января запретил покупать акции GameStop, Nokia, AMC и BlackBerry за "слишком высокую волатильность". Цены GameStop сразу упали ниже $200. Это разозлило пользователей платформы: они обвинили ее в потакании интересам инвестфондов с Уолл-стрит – бизнес-модель Robinhood предусматривает продажу данных о сделках мелких игроков инвестиционным компаниям.

28 января более сотни пользователей платформы подали коллективный иск в суд на Robinhood.

29 января Robinhood частично восстановил доступ к торгам – цены на акции GameStop пересекли $312.

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Наталия Софиенко

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