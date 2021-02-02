UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Онлайн-брокер Robinhood привлек еще $2,4 млрд

02.02.2021, 13:44
Онлайн-брокер Robinhood привлек еще $2,4 млрд - Фото
Robinhood Markets (Фото: Depositphotos)

Онлайн-брокер Robinhood привлек дополнительные $2,4 млрд в дополнение к $1 млрд, которые были привлечены на предыдущей неделе, пишет Bloomberg.

Последний раунд финансирования возглавил Ribbit Capital. Также в нем участвовали Iconiq Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Index Ventures и NEA.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Robinhood заявила, что будет использовать эти средства для инвестирования в "рекордный рост числа клиентов".

Инвестиции в компанию происходят на фоне противостояния Robinhood с возмущенными пользователями и усилившегося внимания Вашингтона к планам сервиса по выходу на IPO.

С начала ажиотажного спроса на торговлю акциями таких компаний, как GameStop (магазин видеоигр) онлайн-брокер привлек больше капитала, чем когда-либо с момента своего основания.

Также в понедельник, 1 февраля, Robinhood смягчил введенные на прошлой неделе ограничения по вкладам в хайповые акции типа GameStop: онлайн-брокер поднял лимит на бумаги сети игровых магазинов с 4 до 20 акций.

Читайте также: Как котята из Reddit наказали волков с Уолл-стрит. Все из-за акций GameStop. Маск в игре!

  • Robinhood 28 января запретил покупать акции GameStop, Nokia, AMC и BlackBerry за "слишком высокую волатильность". Цены GameStop сразу упали ниже $200. Это разозлило пользователей платформы: они обвинили ее в потакании интересам инвестфондов с Уолл-стрит – бизнес-модель Robinhood предусматривает продажу данных о сделках мелких игроков инвестиционным компаниям.
  • 28 января более сотни пользователей платформы подали коллективный иск в суд на Robinhood.
  • 29 января Robinhood частично восстановил доступ к торгам – цены на акции GameStop пересекли $312.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
акции GameStop Robinhood

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 