Основатель "Мивины" потерял $18 млрд за три дня
Вьетнамский миллиардер Фам Нят Выонг, известный в Украине как основатель "Мивины", лишился $18 млрд за три дня. Это стало следствием падения акций его автомобильной компании VinFast, пишет Bloomberg.
После падения акций VinFast состояние Фам Нят Выонга, по данным Bloomberg Billionaires Index, упало примерно на 53% – до $21 млрд.
После дебюта на бирже акции VinFast подскочили на 255%, благодаря чему вьетнамская компания обогнала по размеру рыночной капитализации таких гигантов, как GM или Mercedes-Benz Group.
Состояние Фам Нят Выонга благодаря этому выросло на $39 млрд. После этого он переместился в рейтинге Bloomberg Billionaires Index из пятой сотни в третий десяток.
Фам Нят Выонг прямо или косвенно владеет 99% акций VinFast. Это означает, что на рынке очень мало акций, поэтому они будут склонны к значительным колебаниям стоимости.
Поскольку индекс Bloomberg не учитывал долю Фам Нят Выонга в VinFast, пока компания на этой неделе не завершила слияние со SPAC-компанией, он остается гораздо богаче, чем до листинга.
В апреле 2023 года стало известно, что Выонг вкладывает $2,5 млрд в глобальную экспансию на рынке электромобилей, из них $1 млрд – собственные деньги миллиардера.
В июле VinFast начала строить автомобильный завод в штате Северная Каролина, владелец компании рассчитывает вывести ее на безубыточность к концу 2024 года.
- Фам Нят Выонг в 1992 году создал в Украине фирму "Техноком" и начал выпускать вермишель "Мивина". Ему принадлежит конгломерат Vingroup, в состав которого входит автомобильная компания VinFast.
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