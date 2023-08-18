Основатель "Мивины" потерял $18 млрд за три дня

Вьетнамский миллиардер Фам Нят Выонг, известный в Украине как основатель "Мивины", лишился $18 млрд за три дня. Это стало следствием падения акций его автомобильной компании VinFast, пишет Bloomberg.

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После падения акций VinFast состояние Фам Нят Выонга, по данным Bloomberg Billionaires Index, упало примерно на 53% – до $21 млрд.

После дебюта на бирже акции VinFast подскочили на 255%, благодаря чему вьетнамская компания обогнала по размеру рыночной капитализации таких гигантов, как GM или Mercedes-Benz Group.

Состояние Фам Нят Выонга благодаря этому выросло на $39 млрд. После этого он переместился в рейтинге Bloomberg Billionaires Index из пятой сотни в третий десяток.

Фам Нят Выонг прямо или косвенно владеет 99% акций VinFast. Это означает, что на рынке очень мало акций, поэтому они будут склонны к значительным колебаниям стоимости.

Поскольку индекс Bloomberg не учитывал долю Фам Нят Выонга в VinFast, пока компания на этой неделе не завершила слияние со SPAC-компанией, он остается гораздо богаче, чем до листинга.

В апреле 2023 года стало известно, что Выонг вкладывает $2,5 млрд в глобальную экспансию на рынке электромобилей, из них $1 млрд – собственные деньги миллиардера.

В июле VinFast начала строить автомобильный завод в штате Северная Каролина, владелец компании рассчитывает вывести ее на безубыточность к концу 2024 года.