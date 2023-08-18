Засновник "Мівіни" втратив $18 млрд за три дні
В'єтнамський мільярдер Фам Нят Вионг, відомий в Україні як засновник "Мівіни", втратив $18 млрд за три дні. Це стало наслідком падіння акцій його автомобільної компанії VinFast, пише Bloomberg.
Після падіння акцій VinFast статки Фам Нят Вионга, за даними Bloomberg Billionaires Index, впали приблизно на 53% – до $21 млрд.
Одразу після дебюту на біржі акції VinFast підскочили на 255%, завдяки чому в'єтнамська компанія обігнала за розміром ринкової капіталізації таких гігантів, як GM чи Mercedes-Benz Group.
Статки Фам Нят Вионга завдяки цьому виросли на $39 млрд. Після цього він перемістився у рейтингу Bloomberg Billionaires Index з п'ятої сотні у третій десяток.
Фам Нят Вионг прямо чи опосередковано володіє 99% акцій VinFast. Це означає, що на ринку дуже мало акцій, а тому вони будуть схильні до значних коливань вартості.
Оскільки індекс Bloomberg не враховував частку Фам Нят Вионга у VinFast, доки компанія цього тижня не завершила злиття зі SPAC-компанією, він залишається значно багатшим, ніж до лістингу.
У квітні 2023 року стало відомо, що Вионг вкладає $2,5 млрд у глобальну експансію на ринку електромобілів, з них $1 млрд – власні гроші мільярдера.
У липні VinFast почала будувати автомобільний завод у штаті Північна Кароліна, власник компанії розраховує вивести її на беззбитковість до кінця 2024 року.
- Фам Нят Вионг у 1992 році створив в Україні фірму "Техноком" та почав випускати вермішель "Мівіна". Йому належить конгломерат Vingroup, до складу якого входить автомобільна компанія VinFast.
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