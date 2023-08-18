В'єтнамський мільярдер Фам Нят Вионг, відомий в Україні як засновник "Мівіни", втратив $18 млрд за три дні. Це стало наслідком падіння акцій його автомобільної компанії VinFast, пише Bloomberg.

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Після падіння акцій VinFast статки Фам Нят Вионга, за даними Bloomberg Billionaires Index, впали приблизно на 53% – до $21 млрд.

Одразу після дебюту на біржі акції VinFast підскочили на 255%, завдяки чому в'єтнамська компанія обігнала за розміром ринкової капіталізації таких гігантів, як GM чи Mercedes-Benz Group.

Статки Фам Нят Вионга завдяки цьому виросли на $39 млрд. Після цього він перемістився у рейтингу Bloomberg Billionaires Index з п'ятої сотні у третій десяток.

Фам Нят Вионг прямо чи опосередковано володіє 99% акцій VinFast. Це означає, що на ринку дуже мало акцій, а тому вони будуть схильні до значних коливань вартості.

Оскільки індекс Bloomberg не враховував частку Фам Нят Вионга у VinFast, доки компанія цього тижня не завершила злиття зі SPAC-компанією, він залишається значно багатшим, ніж до лістингу.

У квітні 2023 року стало відомо, що Вионг вкладає $2,5 млрд у глобальну експансію на ринку електромобілів, з них $1 млрд – власні гроші мільярдера.

У липні VinFast почала будувати автомобільний завод у штаті Північна Кароліна, власник компанії розраховує вивести її на беззбитковість до кінця 2024 року.