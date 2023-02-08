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Основной европейский депозитарий отказался работать с рублями

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 12:19
Основной европейский депозитарий отказался работать с рублями - Фото
Фото: EPA

Европейский депозитарий Euroclear отказался принимать российский рубль в качестве расчетной валюты и закрыл свой корреспондентский счет в российском подразделении ING Group. Все рублевые остатки в среду, 8 февраля, конвертируют в евро, говорится в сообщении компании.

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"Мы отказались от принятия российского рубля в качестве расчетной валюты (то есть вы больше не можете производить расчеты в рублях в системе Euroclear) и заблокировали наш счет в ING Bank, нашем московском платежном корреспонденте", – говорится в сообщении Euroclear.

Депозитарий больше не принимает поручения по переводу денежных средств в рублях, а также какие-либо рублевые платежи, включая доходы по ценным бумагам и средства от их погашений.

Euroclear особо подчеркивает, что платежи в рублях не принимаются не только на корреспондентский счет в "ИНГ банк Евразия", но и на другие рублевые корреспондентские счета, открытые от имени депозитария. "Мы в таком случае не несем никакой ответственности, поскольку не считаем, что такие платежи мы получили", – говорится в сообщении.

Euroclear — бельгийская финансовая компания, специализирующаяся на расчетах по сделкам с ценными бумагами, а также хранении и обслуживании этих ценных бумаг. Это один из двух европейских международных центральных депозитариев ценных бумаг, другим является Clearstream. Депозитарий – юридическое лицо, которое открывает для клиентов счета, сохраняет ценные бумаги и права на них.

  • В 2022 году Россия пыталась вынудить европейские страны платить за газ в рублях. Это привело к потере нескольких старых покупателей и значительному сокращению объемов экспорта.
  • В июне 2022 года из-за санкций Россия впервые с 1918 года объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте.
Андрій Водяний
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