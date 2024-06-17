Париж из-за выборов потерял статус крупнейшего фондового рынка Европы

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Из-за досрочных выборов во Франции Париж потерял статус крупнейшего фондового рынка Европы, свидетельствуют подсчеты Bloomberg.

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Неожиданное решение президента Эмманюэля Макрона распустить парламент напугало рынок и привело к распродажам на бирже. Только за одну неделю акции французских компаний стали на $258 млрд дешевле. Ценные бумаги таких банков, как Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole, упали более чем на 10%.

Общая рыночная капитализация публичных французских компаний сократилась до $3,13 трлн, что позволило Великобритании после двух лет вернуть себе первое место в Европе с показателем $3,18 трлн. В глобальном масштабе Великобритания сейчас шестой по величине фондовый рынок.

Великобритания тоже готовится к парламентским выборам (они пройдут 4 июля), но там результаты прогнозируемы. Инвесторы уверены в победе Лейбористской партии Кира Стармера с большим отрывом.

Во Франции ситуация неопределенная: на победу претендуют как ультраправые из партии Марин Ле Пен "Национальное возрождение", так и ультралевые, грозящие отменить большинство экономических реформ Макрона.