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Парижская биржа потеряла статус крупнейшего фондового рынка Европы

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 12:23
Парижская биржа потеряла статус крупнейшего фондового рынка Европы - Фото
Фото: depositphotos.com

Парижская фондовая биржа (Euronext) уступила Лондонской бирже статус крупнейшего фондового рынка Европы. Париж был крупнейшей европейской биржевой площадкой с ноября 2022 года, пишет агентство Bloomberg. 

Рыночная стоимость компаний, чьи ценные бумаги торгуются на Парижской бирже, опустилась до $2,887 трлн. Показатель Лондонской фондовой биржи – $2,888 трлн.

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Капитализация компаний Парижской биржи сократилась на $270 млрд с пикового показателя апреля из-за падения стоимости акций  LVMH, L'Oreal, Hermes International и Kering SA, которые вместе составляют почти пятую часть основного индекса CAC 40.

Рыночная стоимость компаний Лондонской биржи напротив выросла благодаря подорожанию нефти и, как следствие, росту стоимости акций нефтегазовых компаний.

Опрошенные агентством аналитики прогнозируют, что Лондону будет трудно удержать статус крупнейшего фондового рынка Европы.

После выхода Великобритании с Европейского Союза (Brexit) популярность Лондонской биржи стабильно падает. Компании стали чаще предпочитать другие площадки для размещения акций.

Текущие проблемы в британской экономике снижают рыночную стоимость местных компаний, что подтверждается рядом недавних финансовых отчетов.  

Роман Брыль
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