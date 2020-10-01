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Playboy сливается с фирмой-пустышкой, чтобы вернуться на рынок акций

01.10.2020, 19:23
Playboy сливается с фирмой-пустышкой, чтобы вернуться на рынок акций - Фото
Фото: depositphotos.com

Playboy Entertainment вновь станет публичной компанией после слияния с Mountain Crest Acquisition. О сделке и ее условиях пишет businesswire. 

По данным издания, слияние завершиться в течение 60-90 дней, после чего акции Playboy будут котироваться на биржевой площадке Nasdaq.

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Особенностью сделки является то, что Playboy сливается с компанией-пустышкой (SPAC, special purpose acquisition company), которая не имеет собственных активов и не ведет операционную деятельность. Это денежный пул, котирующийся на бирже, и другая компания при слиянии с SPAC, получает ее место на бирже.

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Playboy был частной компанией последние девять лет. В 2011 году ее основатель Хью Хефнер и фонд Rizvi Traverse выкупил акции у миноритарных акционеров.

После смерти Хефнера в 2017 году его наследники продали оставшуюся долю в Playboy фонду Rizvi Traverse.

По предварительным оценкам, стоимость Playboy после выпуска акций на бирже, составит более $400 млн.

В прошлом году в 180 странах было продано товаров с брендом Playboy на $3 млрд.     

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Роман Брыль
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