Playboy сливается с фирмой-пустышкой, чтобы вернуться на рынок акций
Playboy Entertainment вновь станет публичной компанией после слияния с Mountain Crest Acquisition. О сделке и ее условиях пишет businesswire.
По данным издания, слияние завершиться в течение 60-90 дней, после чего акции Playboy будут котироваться на биржевой площадке Nasdaq.
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Особенностью сделки является то, что Playboy сливается с компанией-пустышкой (SPAC, special purpose acquisition company), которая не имеет собственных активов и не ведет операционную деятельность. Это денежный пул, котирующийся на бирже, и другая компания при слиянии с SPAC, получает ее место на бирже.
Playboy был частной компанией последние девять лет. В 2011 году ее основатель Хью Хефнер и фонд Rizvi Traverse выкупил акции у миноритарных акционеров.
После смерти Хефнера в 2017 году его наследники продали оставшуюся долю в Playboy фонду Rizvi Traverse.
По предварительным оценкам, стоимость Playboy после выпуска акций на бирже, составит более $400 млн.
В прошлом году в 180 странах было продано товаров с брендом Playboy на $3 млрд.
- 27 сентября 2017 года в возрасте 91 года скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер.
- В марте перестал выходить печатная версия журнала Playboy из-за коронавируса.
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