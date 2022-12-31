Почти как в кризисном 2008: мировые рынки акций потеряли более $30 триллионов в этом году

В 2022 году мировые рынки акций и облигаций потеряли более $30 триллионов – это самый высокий показатель после глобального финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщает The Financial Times.

Наибольший ущерб на рынках вызвали инфляция, рост процентных ставок и война России против Украины, которая нарушила цепочки глобальных поставок.

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В частности, широкий индекс акций развитых и развивающихся рынков MSCI All-World потерял пятую часть своей стоимости. Также индекс S&P 500 упал на 19%, индекс биржи Nasdaq – на 33%. Индексы китайских бирж сократились на 22% в юане и на 28% в долларовом выражении, индекс MSCI Europe – на 16% в долларовом выражении и на 11% в евро.

По оценке FT, рынок криптовалют в 2022 году потерял $1,7 трлн.

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Производитель электромобилей Tesla потерял почти две трети своей стоимости, производитель чипов Nvidia – 50%, Apple и Microsoft – почти 30%, Alphabet (материнская компания Google) – 40%.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, первые 500 самых богатых людей мира потеряли в 2022 году $1,4 трлн, в том числе почти $100 млрд — российские олигархи.

Наталія Софієнко

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