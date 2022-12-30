Богатейшие россияне потеряли $46,6 млрд в день начала войны и еще $47 млрд в течение года

Согласно Bloomberg Billionaires Index, первые 500 самых богатых людей мира потеряли в 2022 году $1,4 трлн состояния, в том числе почти $100 млрд — российские олигархи. Об этом пишет Bloomberg.

Самые богатые люди России лишились $46,6 млрд в день начала войны и еще $47 млрд в течение года.

После того как Евросоюз, Британия и США ввели санкции против российских олигархов, те лишились возможности контролировать свои западные активы.

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"Суперъяхты остановлены, лондонский рынок элитной недвижимости готовится к спаду, а Роман Абрамович объявляет о продаже футбольного клуба "Челси", — пишет Bloomberg.

Ранее издание сообщило, что больше всех война в Украине и последующие санкции ударили по совладельцам НОВАТЭК Геннадию Тимченко и Леониду Михельсону. Оба попали под санкции Великобритании. Тимченко в 2022 году потерял $10,6 млрд, а Михельсон — $10,2 млрд.

Состояние 20 самых богатых украинцев с начала февраля 2022 года сократилось более чем на $20 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Украина. Одной из тенденций 2022 года стало увеличение состояния владельцев IT-бизнесов.

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Наталія Софієнко

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