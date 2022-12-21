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Состояние Илона Маска тает: за год потерял $122 млрд

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 15:55
Состояние Илона Маска тает: за год потерял $122 млрд - Фото
Илон Маск (Фото: ЕРА)

Состояние Илона Маска за год сократилось на $122,6 млрд, что превышает сумму, которую он заработал в 2021 году на пике роста акций Tesla. Об этом пишет Bloomberg.   

Только за вчера, 20 декабря, Маск потерял $7,7 млрд из-за самого резкого падения стоимости акций Tesla с октября. 

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Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние генерального директора Tesla сократилось до $147,7 млрд, что является самым низким показателем за более чем два года. 

Состояние Маска в основном обеспечивается акциями и опционами Tesla. Маск использовал свою долю в Tesla для покупки соцсети Twitter в октябре. Это вызвало недовольство акционеров автокомпании, которые видят связь между падением рыночной стоимости Tesla и покупкой Маском Twitter. 

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Роман Бриль
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