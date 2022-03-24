UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Потемкинская биржа. Россия открыла фондовый рынок после месячного перерыва

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 09:43
Потемкинская биржа. Россия открыла фондовый рынок после месячного перерыва - Фото
Фото: depositphotos.com

На Московской бирже в четверг возобновились торги акциями после месячного перерыва. Центральный банк РФ с 28 февраля не разрешал открывать фондовый рынок из-за угрозы обвала.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Возобновление торгов пока частичное – трейдерам доступны бумаги только 33 компаний, а открытие коротких позиций (то есть игра на понижение) запрещено.

По данным The Bell, в первые минуты торгов индекс Мосбиржи вырос на 11,5%, но в США считают, что такой формат торгов является попыткой скрыть негативное влияние западных санкций. Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в комментарии CNN назвал открытие торгов "потемкинским".

"То, что мы видим, – это притворство. После почти месячного закрытия рынков Россия объявила, что позволит торговать только 15% котирующихся на бирже акций, иностранцам запрещено продавать свои акции, а короткие продажи вообще запрещены. В то же время Россия дала понять, что собирается вливать государственные ресурсы в искусственную поддержку акций торгуемых компаний", – заявил Сингх.

По его словам, это "не реальный рынок и не устойчивая модель, что лишь подчеркивает изоляцию России от глобальной финансовой системы".

  • 11 марта президент США Джо Байден заявил о неизбежности обвала на фондовом рынке России после перезапуска торгов.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия фондовый рынок Московская биржа Далип Сингх
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 