Потемкинская биржа. Россия открыла фондовый рынок после месячного перерыва

На Московской бирже в четверг возобновились торги акциями после месячного перерыва. Центральный банк РФ с 28 февраля не разрешал открывать фондовый рынок из-за угрозы обвала.

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Возобновление торгов пока частичное – трейдерам доступны бумаги только 33 компаний, а открытие коротких позиций (то есть игра на понижение) запрещено.

По данным The Bell, в первые минуты торгов индекс Мосбиржи вырос на 11,5%, но в США считают, что такой формат торгов является попыткой скрыть негативное влияние западных санкций. Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в комментарии CNN назвал открытие торгов "потемкинским".

"То, что мы видим, – это притворство. После почти месячного закрытия рынков Россия объявила, что позволит торговать только 15% котирующихся на бирже акций, иностранцам запрещено продавать свои акции, а короткие продажи вообще запрещены. В то же время Россия дала понять, что собирается вливать государственные ресурсы в искусственную поддержку акций торгуемых компаний", – заявил Сингх.

По его словам, это "не реальный рынок и не устойчивая модель, что лишь подчеркивает изоляцию России от глобальной финансовой системы".

11 марта президент США Джо Байден заявил о неизбежности обвала на фондовом рынке России после перезапуска торгов.

Андрей Водяный

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