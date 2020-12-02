Профильный инвестор Moderna, которая в шаге от регистрации вакцины, продал свою долю
Фармацевтический гигант Merck & Co. объявил о продаже доли в биотехнологической компании Moderna, которая в шаге от регистрации вакцины против COVID-19, пишет Bloomberg.
Merck продала долю в Moderna в первой половине четвертого квартала. Условия продажи пакета не сообщаются. После объявления об этом акции Moderna упали больше чем на 4% перед открытием рынков США, после открытия выросли на 2% к закрытию.
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Производитель лекарств объяснил, что Merck уже добилась значительного выигрыша от инвестиций в Moderna, особенно в 2020 году, учитывая существенное повышение капитализации компании.
Компания заявила, что Merck по-прежнему имеет косвенное влияние на Moderna за счет инвестиций в венчурные фонды, а производители лекарств работают вместе над разработкой новых методов лечения рака.
Бумаги Moderna выросли в семь раз с начала года, а ее капитализация выросла с $7,6 млрд в начале 2020 года до $55,8 млрд к началу декабря 2020 года.
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