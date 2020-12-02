Профильный инвестор Moderna, которая в шаге от регистрации вакцины, продал свою долю

Фармацевтический гигант Merck & Co. объявил о продаже доли в биотехнологической компании Moderna, которая в шаге от регистрации вакцины против COVID-19, пишет Bloomberg.

Merck продала долю в Moderna в первой половине четвертого квартала. Условия продажи пакета не сообщаются. После объявления об этом акции Moderna упали больше чем на 4% перед открытием рынков США, после открытия выросли на 2% к закрытию.

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Производитель лекарств объяснил, что Merck уже добилась значительного выигрыша от инвестиций в Moderna, особенно в 2020 году, учитывая существенное повышение капитализации компании.

Компания заявила, что Merck по-прежнему имеет косвенное влияние на Moderna за счет инвестиций в венчурные фонды, а производители лекарств работают вместе над разработкой новых методов лечения рака.

Бумаги Moderna выросли в семь раз с начала года, а ее капитализация выросла с $7,6 млрд в начале 2020 года до $55,8 млрд к началу декабря 2020 года.

Компания Moderna – разрабатывает одну из самых обнадеживающих вакцин против коронавируса. Эффективность вакцины от Moderna оказалась одинаковой во всех возрастных, расовых, этнических или гендерных группах. На данный момент – разрабатывает одну из самых обнадеживающих вакцин против коронавируса. Эффективность вакцины от Moderna оказалась одинаковой во всех возрастных, расовых, этнических или гендерных группах. На данный момент не зафиксировано серьезных угроз для здоровья, вызванных препаратом . Заседание по регистрации вакцины от Moderna в США предположительно состоится 17 декабря 2020 года.

Merck & Co., которая также разрабатывает свои собственные вакцины против COVID-19, была одним из первых инвесторов Moderna, инвестировав $50 млн в 2015 году и еще $125 млн в 2018 году.

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Наталия Софиенко

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