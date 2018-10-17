Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.10.2018, 17:28

Россия сократила инвестиции в госдолг США до рекордного минимума

Россия сократила инвестиции в госдолг США до рекордного минимума

В апреле Россия вышла из списка крупнейших держателей госдолга США

Российские инвесторы сократили вложения в американские гособлигации в августе 2018 года до $14,1 миллиарда против $14,9 миллиарда в июле. Об этом сообщает агентство Reuters.

В марте объем вложений составлял более $96 млрд, а в июле 2017 года он превышал $103 млрд.

На долгосрочные облигации в августе приходилось $3,4 млрд, в краткосрочных бондах было размещено $10,7 млрд.

Основным российским инвестором в госбонды США традиционно является Банк России.

Российская федерация начала активно избавляться от американских госбумаг с апреля текущего года, после того, как США ввели очередные санкции против РФ с риском их дальнейшего расширения, в том числе и на российские финансовые институты.

Весной Россия покинула список крупнейших держателей госдолга США, где первое место занимает Китай, вложения которого в американские госбумаги на 1 сентября составляют $1,165 млрд.

На втором месте Япония ($1,0299 млрд), на третьем месте еще один представитель BRICS - Бразилия, с $317,8 миллиардами, а последнюю строчку крупнейших держателей занимает Израиль с объемом госбумаг США на $30,2 миллиарда.

Всего же объем иностранных вложений в госдолг США вырос в августе до $6,29 трлн с $6,25 трлн в июле.

Читайте также

Почему так дорого. Сколько Украина заплатит за новый займ 27.08.2018Регистрация в сети. Зачем Минфину страница в терминале Bloomberg 27.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, США, госдолг, инвестиции
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 