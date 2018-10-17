Россия сократила инвестиции в госдолг США до рекордного минимума

В апреле Россия вышла из списка крупнейших держателей госдолга США

Реклама Реклама

Российские инвесторы сократили вложения в американские гособлигации в августе 2018 года до $14,1 миллиарда против $14,9 миллиарда в июле. Об этом сообщает агентство Reuters.

В марте объем вложений составлял более $96 млрд, а в июле 2017 года он превышал $103 млрд.

На долгосрочные облигации в августе приходилось $3,4 млрд, в краткосрочных бондах было размещено $10,7 млрд.

Основным российским инвестором в госбонды США традиционно является Банк России.

Российская федерация начала активно избавляться от американских госбумаг с апреля текущего года, после того, как США ввели очередные санкции против РФ с риском их дальнейшего расширения, в том числе и на российские финансовые институты.

Весной Россия покинула список крупнейших держателей госдолга США, где первое место занимает Китай, вложения которого в американские госбумаги на 1 сентября составляют $1,165 млрд.

На втором месте Япония ($1,0299 млрд), на третьем месте еще один представитель BRICS - Бразилия, с $317,8 миллиардами, а последнюю строчку крупнейших держателей занимает Израиль с объемом госбумаг США на $30,2 миллиарда.

Всего же объем иностранных вложений в госдолг США вырос в августе до $6,29 трлн с $6,25 трлн в июле.