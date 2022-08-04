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Рост на 14 000% без видимых причин. Малоизвестная фирма обошла по стоимости Goldman Sachs

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04.08.2022, 12:16
Рост на 14 000% без видимых причин. Малоизвестная фирма обошла по стоимости Goldman Sachs - Фото
Фото: depositphotos.com

Малоизвестная финансовая компания AMTD Digital из Гонконга, вышедшая на биржу в Нью-Йорке всего три недели назад, неожиданно обошла по рыночной капитализации такие крупные банки, как Wells Fargo, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Акции AMTD Digital без видимой причины подорожали на 14 000% – с $7,80 до $1100, пишет Bloomberg.

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Благодаря этому она ненадолго стала пятой по величине финансовой компанией мира, уступая только Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Bank of America и Industrial & Commercial Bank of China.

AMTD Digital оказывает услуги по разработке финансовых технологий для онлайн-бизнеса. К концу февраля 2022 года в компании работало 50 сотрудников, а ее годовая выручка составляла всего $25 млн. AMTD Digital имеет запутанную структуру собственности, ведущую к одному человеку – бывшему банкиру UBS Group Келвину Чою, гражданину Канады гонконгского происхождения.

Что стало причиной столь стремительного подорожания, пока неизвестно.

Одна из возможных причин в том, что для торговли доступно лишь небольшое количество ее акций. "Они сильно переоценены. Низкое количество акций в свободном обращении означает, что крупным акционерам легче поднять стоимость акций", — заявил аналитик Томас Нип из Valuable Capital.

Другие комментаторы сравнивают рост стоимости AMTD Digital с так называемыми "мемными" акциями. Самые известные из них – ценные бумаги американской сети магазинов GamesStop и сети кинотеатров AMC – так же без очевидной причины резко подорожали в прошлом году.

"Это свидетельствует о том, что эра "мемных" акций не закончилась. Удивительно, что в условиях рынка, который все меньше склонен к риску, до сих пор возможна мемная динамика, но все же это происходит и Уолл-стрит стал свидетелем очередного повального захвата", — сказал BBC управляющий директор Wedbush Securities Дэн Айвз.

Читайте также: Как котята из Reddit наказали волков с Уолл-стрит. Все из-за акций GameStop

Андрей Водяный
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США фондовый рынок гонконг AMTD Digital
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