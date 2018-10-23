Рынки акций Европы упали почти до двух летних минимумов

Европейские рынки акций снизились до минимума почти двух лет, сообщает Reuters.
Отмечается, что акции упали поскольку новая порция корпоративных отчетов за третий квартал не смогла развеять растущее беспокойство инвесторов о выходе Великобритании из Европейского союза, бюджете Италии, изоляции Саудовской Аравии, торговых войнах, экономике Китая и процентных ставках США.
По данным агентства, панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:48 по киевскому времени снизился на 0,88% после падения на 1,1%, минимума с декабря 2016 года.
Индекс может завершить в минусе пятые торги подряд на фоне слабости азиатских бирж и Уолл-стрит, предполагает агентство.
Другие индексы также понесли существенные потери. Немецкий DAX опустился на 1,2%.
Сектор технологических компаний Европы снизился на 2,55% из-за падения бумаг AMS, которые подешевели на 22,39%, поскольку сделанный компанией прогноз не смог развеять сомнения инвесторов.
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