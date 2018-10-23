Рынки акций Европы упали почти до двух летних минимумов

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:48 по киевскому времени снизился на 0,88% после падения на 1,1%

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Европейские рынки акций снизились до минимума почти двух лет, сообщает Reuters.

Отмечается, что акции упали поскольку новая порция корпоративных отчетов за третий квартал не смогла развеять растущее беспокойство инвесторов о выходе Великобритании из Европейского союза, бюджете Италии, изоляции Саудовской Аравии, торговых войнах, экономике Китая и процентных ставках США.

По данным агентства, панъевропейский индекс STOXX 600 к 10:48 по киевскому времени снизился на 0,88% после падения на 1,1%, минимума с декабря 2016 года.

Индекс может завершить в минусе пятые торги подряд на фоне слабости азиатских бирж и Уолл-стрит, предполагает агентство.

Другие индексы также понесли существенные потери. Немецкий DAX опустился на 1,2%.

Сектор технологических компаний Европы снизился на 2,55% из-за падения бумаг AMS, которые подешевели на 22,39%, поскольку сделанный компанией прогноз не смог развеять сомнения инвесторов.