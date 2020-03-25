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Рынки восстанавливаются. Dow Jones показал максимальный рост за 87 лет

Рынки восстанавливаются. Dow Jones показал максимальный рост за 87 лет
25.03.2020, 09:32

Индексы США растут в ожидании пакета помощи для экономики на $2 трлн, вслед за ними поднялись нефть и азиатские акции

По итогам торгов на Уолл-стрит 24 марта индексы США показали значительный рост в связи с анонсированной властями программой помощи экономике, страдающей от коронавируса.

Индекс Dow Jones к закрытию торгов во вторник подскочил на 2112,98 пункта (11,37%) и составил 20704,91 пункта. Это рекордный подъем с 1933 года.

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S&P 500 отошел от минимума 2016 года и продемонстрировал максимальный однодневный рост с октября 2008 года - он поднялся на 209,93 пункта (9,38%), до 2447,33 пункта. На торгах 25 марта индекс показывает снижение на 1,3%.

Nasdaq Composite набрал 557,18 пункта (8,12%) и составил 7417,86 пункта.

"Акции США реагируют на возможность принятия огромного пакета налогово-бюджетных стимулов", - сказал агентству Bloomberg эксперт Franklin Templeton Стивен Довер.

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Во вторник в Конгрессе обсуждали финальные детали $2-триллионного пакета экстренной помощи экономике и гражданам США.

Вслед за Уолл-стрит выросли азиатские рынки и нефть. Японский Nikkei 225 прибавляет 5,4%, гонконгский Hang Seng - 2,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 2%.

Майские фьючерсы нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE достигали $28,29 за баррель. К 9:24 по Киеву цена немного снизилась и составляет $27,79 за баррель. Стоимость нефти марки WTI достигала $25,21 за баррель и сейчас фиксируется на уровне $24,79.

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Кучук Марина
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