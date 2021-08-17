Сделки Баффета за второй квартал 2021: сократил долю в GM, купил акции сети супермаркетов

Холдинговая компания Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета раскрыла данные по сделкам за второй квартал 2021 года, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса Whale Wisdom, который отслеживает сделки крупнейших фондов США.

Больше всего, инвестиционная компания сократила долю General Motors, акции которой Berkshire Hathaway удерживала 9 лет. Компания сокращает позицию по этим бумагам третий квартал подряд. Баффет продал 7 млн акций, после чего доля GM в его портфеле сократилась с 1,42% до 1,21%. По итогам второго квартала акции концерна показали рост на 2,97%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Также Баффет сократил долю в биотехнологических компаниях, акции которых набирал в течение прошлого пандемийного года:

AbbVie — продажа 2,3 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,79%;

Bristol Myers — продажа 4,7 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,6%;

Merck & Co — продажа 9,58 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,24%;

Biogen — продажа всего пакета из 643 000 акций.

Что купил главный инвестиционный гуру во втором квартале 2021 года:

10,7 млн бумаг сети супермаркетов Kroger, при этом общая стоимость пакета составила $2,37 млрд.

300 000 акций страхового брокера Aon — они стоили $1,05 млрд по состоянию на 30 июня.

Бумаги американской фармацевтической компания Organon — 1,55 млн акций на $46,9 млн.

Другие решения Berkshire Hathaway

U.S. Bancorp — доля в портфеле сократилась на 0,14%, до 128,8 млн акций, стоимость которых составила $7,3 млрд;

Chevron — доля в портфеле сократилась на 0,09%, до 23,1 млн акций ($2,4 млрд);

RH — доля в портфеле выросла на 0,03%, до 1,8 млн акций ($1,2 млрд);

Marsh & McLennan Companies — доля в портфеле сократилась на 0,04%, до 4,2 млн акций ($590 млн);

Axalta Coating Systems — полностью продан пакет из 13,9 млн акций.

Позиции холдинга в таких бумагах, как Apple или Bank of America, остались неизменными — 41,45% и 14,21% портфеля соответственно. Зато компания считает интересными собственные акции и продолжает выкупать их с рынка: объем бай-бэка составил $6 млрд во втором квартале, а денежная подушка — $144,1 млрд на 30 июня.

Berkshire Hathaway состоит из более 60 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием. Еще холдинг владеет акциями почти 30 компаний (в частности состоит из более 60 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием. Еще холдинг владеет акциями почти 30 компаний (в частности Apple , CocaCola, Visa, Amazon.com ). Стоимости ативов компании превышает $600 млрд. Прибыль по итогам 2020 года – $45,2 млрд (-48%).

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.