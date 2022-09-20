UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Слухи о всеобщей мобилизации вызвали обвал на Московской бирже

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 16:23
Слухи о всеобщей мобилизации вызвали обвал на Московской бирже - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс Московской фондовой биржи обвалился на 10% после публикации информации о внесении в уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация" и "военное положение". Динамику индекса публикует tradingeconomics. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Обвал индекса произошел около 15:00 по местному времени. В последующий час цены акций несколько отыграли падение. По состоянию на 16:00 индекс потерял 4,8% от своего значения на начало сегодняшней торговой сессии.   

Слухи о всеобщей мобилизации вызвали обвал на Московской бирже

На пике падения наиболее резко дешевели акции Газпрома (- 13%), Роснефти (-11%), Лукойла (-13%), НОВАТЭК (-14%), Polymetal (-19%).  

Слухи о всеобщей мобилизации вызвали обвал на Московской бирже

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обвал акций Московская биржа всеобщая мобилизация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 