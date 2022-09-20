Слухи о всеобщей мобилизации вызвали обвал на Московской бирже

Индекс Московской фондовой биржи обвалился на 10% после публикации информации о внесении в уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация" и "военное положение". Динамику индекса публикует tradingeconomics.

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Обвал индекса произошел около 15:00 по местному времени. В последующий час цены акций несколько отыграли падение. По состоянию на 16:00 индекс потерял 4,8% от своего значения на начало сегодняшней торговой сессии.

На пике падения наиболее резко дешевели акции Газпрома (- 13%), Роснефти (-11%), Лукойла (-13%), НОВАТЭК (-14%), Polymetal (-19%).

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Роман Бриль

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