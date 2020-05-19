S&P 500 закрылся на максимуме 10 недель

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в понедельник, а S&P 500 закрылся на пике 10 недель. Это произошло благодаря обнадеживающим данным об испытаниях потенциальной вакцины от COVID-19, а также надеждам на дополнительные меры стимулирования экономики, сообщает Reuters.

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Акции Moderna Inc подскочили на 19,96% после того, как компания сообщила, что ее экспериментальная вакцина от COVID-19 показала многообещающие результаты на ранней стадии исследования.

"Тот факт, что Moderna сообщила о первой фазе испытаний, которая представляется положительной, безусловно, провоцирует бурю", - сказал Кен Полкари, главный стратег по рынкам в SlateStone Wealth LLC во Флориде.

По его мнению, это вызовет бурю, потому что если есть вакцина, то вся эта неопределенность в отношении экономики и вируса исчезнет.

Акции, связанные с путешествиями, были в числе лидеров роста. Бумаги операторов круизных линий Carnival Corp, Royal Caribbean Cruises Ltd и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd показали динамику лучше рынка, прибавив более 15% каждая.

Акции авиакомпаний также укрепились после того, как Delta Air Lines сообщила, что возобновит полеты по нескольким основным направлениям в июне. Индекс NYSE Arca прибавил 14,14%, а бумаги Delta - 13,91%.

Dow Jones Industrial Average вырос на 3,85% до 24.597,37 пункта, S&P 500 - на 3,15% до 2.953,91 пункта, а Nasdaq Composite - на 2,44% до 9.234,83 пункта.

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19 мая цены на нефть растут на фоне оптимизма по поводу снятия ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, и сокращения добычи ведущими производителями.