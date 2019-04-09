Спрос на бонды самой прибыльной компании в мире превысил 100 млрд

Заказы инвесторов на покупку дебютных евробондов государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco достигли $100 млрд, сообщает Financial Times. Размещение запланировано на 9 апреля.

Спрос на бонды Saudi Aramco оказался выше, чем на гособлигации страны, когда Саудовская Аравия вышла на международный долговой рынок в 2016 году, отмечает издание. Тогда инвесторы сделали заказы на $67 млрд.

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На фоне ажиотажа вокруг Saudi Aramco доходность 20-летних саудовских гособлигаций опустилась примерно на 0,2 процентного пункта до 4,58%. Доходности облигаций снижаются, когда их цена растет.

Saudi Aramco изначально собиралась провести IPO. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман рассчитывал, что стоимость компании может быть оценена в $2 трлн. Однако, как пишет FT, IPO вряд ли состоится раньше 2021 года.

В преддверии размещения облигаций Saudi Aramco впервые раскрыла свои финансовые результаты. Ее чистая прибыль по итогам прошлого года составила $111,1 млрд при выручке $355,9 млрд. Таким образом, она является самой прибыльной компанией в мире.