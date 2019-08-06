Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

500 самых богатых людей мира 5 августа в сумме потеряли $117 млрд или 2,1% своего состояния из-за удешевления акций компаний, которыми они владеют. Об этом пишет Bloomberg.

Обвал фондового рынка, который стал крупнейшим с начала года, спровоцировал обострение торговой войны США и Китая, отмечает агентство.

Джефф Безос за день "обеднел" на $3,4 млрд, но все еще возглавляет топ самых богатых людей планеты. Его активы оцениваются в $110 млрд.

Основатель Facebook Марк Цукерберг лишился $2,8 млрд, глава Microsoft Билл Гейтс – $2 млрд.

Еще около 20 человек потеряли миллиард долларов и более.

Рыночная стоимость крупнейших американских компаний за день упала на $700 млрд.