Рынок акций США пережил самый серьезный обвал с начала года

На фоне обостряющейся торговой войны с Китаем фондовые биржи США пережили 5 августа самое большое с начала 2019 года падение курсов акций, сообщает Reuters.
Индекс S&P 500, в который входят 500 крупнейших американских компаний, упал на 3%, индекс Dow Jones Industrial Average уменьшился на 2,9%, Nasdaq - на 3,5 %.
Котировки Apple упали на 5,2%, IBM - почти на 4,5%.
В то же время доходность 10-летней облигации федерального казначейства опустилась ниже отметки 1,75%.
Агентство связывает падение котировок со снижением стоимости китайского юаня.
2 августа президент США Дональд Трамп анонсировал в Twitter введение новых 10% пошлин на импортируемые товары из Китая. Пошлиной обложат товары на $300 млрд в год. В ответ Китай позволил юаню упасть до уровня 2008 года, пробив психологическую отметку в 7 юаней за доллар, и поручил госкомпаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из США. По оценкам Bloomberg, объем мирового ВВП в 2021 году может упасть на $600 млрд, если пошлины будут расширены и охватят весь американо-китайский рынок.