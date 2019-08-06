Рынок акций США пережил самый серьезный обвал с начала года

На фоне обостряющейся торговой войны с Китаем фондовые биржи США пережили 5 августа самое большое с начала 2019 года падение курсов акций, сообщает Reuters.

Индекс S&P 500, в который входят 500 крупнейших американских компаний, упал на 3%, индекс Dow Jones Industrial Average уменьшился на 2,9%, Nasdaq - на 3,5 %.

Котировки Apple упали на 5,2%, IBM - почти на 4,5%.

В то же время доходность 10-летней облигации федерального казначейства опустилась ниже отметки 1,75%.

Агентство связывает падение котировок со снижением стоимости китайского юаня.