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28.05.2019, 11:12

Bloomberg назвал цену "торговой войны Трампа" для мира

Bloomberg назвал цену "торговой войны Трампа" для мира

Объем мирового ВВП может упасть на $600 млрд, если пошлины будут расширены

Экономисты агентства Bloomberg Дэн Хансон и Том Орлик смоделировали несколько сценариев, по которым может развиваться торговая война между США и Китаем.

Согласно их подсчетам, объем мирового ВВП в 2021 году может упасть на $600 млрд, если пошлины будут расширены и охватят весь американо-китайский рынок.

Если торговой войны удастся избежать, экономики двух стран все равно ожидает замедление через два года, считают эксперты. Рост ВВП США замедлится на 0,2%, Китая - на 0,5%. Замедлится также рост мирового производства.

В начале мая США повысили пошлины на китайский экспорт на сумму $200 млрд с 10% до 25%. Такое решение американский лидер объяснил тем, что китайская сторона якобы сорвала переговоры по разрешению торгового конфликта между странами. После того, как Трамп поручил торговому ведомству начать процесс введения пошлин на практически весь импорт из Китая, КНР ввела ответные пошлины.

В июне на саммите G20 президент США Дональд Трамп намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпин.

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Теги: дональд трамп, торговая война, торговая война китая и сша
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