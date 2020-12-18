Цена на медь побила семилетний рекорд

Цена меди на мировом рынке показала максимальное значение с 2013 года и достигла рекордных $8000 за тонну, сообщает Bloomberg.

На Лондонской бирже металлов медь подорожала на 1,4%, превысив $8028 за тонну. Это максимальное значение за семь лет.

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Аналитики Goldman Sachs Group и BlackRock заявляют о начале долгосрочного "бычьего" тренда. По их мнению, медь достигнет новых рекордных максимумов в период подъема цикла.

Эксперты считают, что нынешний отскок после падения потребления из-за пандемии COVID-19 связан с нарушением цепочек поставок меди и ослаблением доллара. Кроме того, медь играет важную роль в системах возобновляемой энергетики.

Как отмечает издание, нынешнее ралли на рынке может свидетельствовать о постепенном восстановлении глобальной экономики.

Аналитики Wood Mackenzie прогнозируют, что к 2030 году спрос на медь, обусловленный производством электромобилей, вырастет на 250% по сравнению с текущим уровнем.

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Юрий Тарасовский

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