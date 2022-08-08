Украинская биржа и биржа ПФТС возобновили торги
08.08.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Украинские фондовые биржи "Украинская биржа" и ПФТС заявили о возобновлении с 8 августа торговли всеми ценными бумагами, прекращенной в первый день войны.
"4 августа 2022 года НКЦБФР отменило большинство ограничений, введенных 24 февраля 2022 года в связи с вооруженным нападением России на Украину и введением военного положения. Поэтому с 8 августа 2022 г. мы возобновляем торговлю всеми ценными бумагами", — говорится в сообщении "Украинская биржа".
В ПФТС также сообщили о возобновлении работы.
"Во исполнение решения НКЦБФР №1053 от 04.08.2022 г., ПФТС возобновляет торговлю всеми ценными бумагами, допущенными к торгам на бирже, с 8 августа 2022 год ", — проинформировала ПФТС.
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