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Украинские еврооблигации обрушились из-за заявлений России

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 09:52
Украинские еврооблигации обрушились из-за заявлений России - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Очередные воинственные заявления представителей России привели к падению котировок еврооблигаций Украины в четверг на 2-4,7% (в зависимости от срока погашения). В результате падения ставки к погашению почти всех бумаг превысили 10% годовых. Об этом сообщили Интерфакс-Украина участники рынка.

Цена наиболее "коротких" бумаг с погашением в этом году потеряла 2%, в результате чего ставка по ним подскочила с 10,6% до 14,25%.

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Еврооблигации с погашением в 2023 году снизились в цене на 2,9%, что привело к росту доходности примерно с 10% до 12,2%. В результате теперь ставки этих долларовых бумаг выше, чем аналогичных по срокам гривневых облигаций внутреннего госзайма.

Падение цен еврооблигаций с погашением в 2024-2025 гг. на 3,4-4,1% привело к росту их доходности почти на 2 процентных пункта – примерно до 11,8% и 11,1% соответственно.

Ставки по бумагам с погашением в 2026-2027 гг., которые подешевели в четверг примерно на 4%, также пробили уровень 10% и теперь составляют около 10,7% и 10,2%.

Лишь "длинные" еврооблигации с погашением в 2032 году, хотя и потеряли в цене больше других – почти 4,7%, но все же сохранили доходность к погашению чуть ниже 10% годовых, подчеркнув ярко выраженную инверсию кривой доходности (когда ставки по "коротким" бумагам выше, чем по "длинным").

Почти на 7% подешевели в четверг и ВВП-варранты: теперь их цена составляет около 80,3% номинала – так дешево они не стоили с лета 2019 года.

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Наталия Софиенко
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гособлигации ВВП-варанты
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