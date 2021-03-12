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Украинский футбольный клуб выйдет на биржу и начнет продавать акции

12.03.2021, 12:14
Украинский футбольный клуб выйдет на биржу и начнет продавать акции - Фото
Команда клуба Верес (Фото: Народний Клуб Верес/Facebook)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила проспект эмиссии акций ПАО "Ровенский народный клуб "Верес". Это позволит футбольному клубу выпускать акции и продавать их на Украинской бирже, сообщает пресс-служба клуба в Facebook.

"Совсем скоро акции НК Верес будут выпущены физически и их в свободном обороте сможет купить кто угодно на Украинской бирже", – заявили в Вересе.

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Клуб выпустит 500 000 акций общей стоимостью 50 млн грн. 

"Ровенский народный клуб "Верес" – украинский футбольный клуб, основанный в 1957 году. Команда играет в первой лиге и занимает в ней третье место. В 2017/2018 году играла в украинской Премьер-лиге. В 2020 году гол защитника Вереса Геннадия Пасича был признан лучшим по версии УАФ.

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  • По данным Forbes, в 2020 году на европейских биржах продавались акции 22 футбольных клубов. Среди них – Manchester United, Juventus, AS Roma и Borussia Dortmund.

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Александр Мясищев
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