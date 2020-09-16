В Польше готовится самое крупное IPO за всю ее историю. На биржу выходит онлайн-продавец

Руководство польской платформы онлайн продаж Allegro подтвердило планы разместить акции компании на Варшавской фондовой бирже. Об этом пишет агентство Reuters.

Планируемое IPO будет самым крупным в истории Польши. По предварительным прогнозам, после размещения акций на бирже, стоимость Allegro будет оценена в 10-12 млрд евро.

При дебютном размещении онлайн платформа продаст акции на сумму 225 млн евро, сообщает агентство.

В ходе подготовки к IPO компания привлечет несколько кредитов в размере 1,3 млрд евро для рефинансирования своей задолженности.

Акционеры Allegro – частные инвестиционные фонды Civen, Permira и Mid Europa Partners – сообщили, что IPO онлайн платформы состоится до конца сентября.

Самым крупным IPO в Польше до этого времени было размещение в 2010 году на Варшавской бирже акций страховой компании PZU, оцененной в 2 млрд евро.

Allegro является крупнейшей платформой онлайн продаж в Польше с 12,3 млн покупателями и оборотом в $5,7 млрд по итогам 2019 года.

17 ноября 2016 года южноафриканский медиахолдинг Naspers объявил о продаже Allegro Group, которой принадлежат доли в ряде украинских ecommerce-проектов. Фонды частных инвестиций Cinven, Permira и Mid Europa выкупили 100% акций компании за $3,25 млрд.

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Роман Брыль

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