В США мужчина готовил теракт на фондовой бирже в Нью-Йорке

В США арестовали мужчину за подготовку взрыва на Нью-Йоркской фондовой бирже для "перезагрузки" правительства США

Здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Фото: depositphotos.com

Жителя Флориды Харуна Абдул-Малика Йенера арестовали по обвинению в подготовке взрыва на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Об этом стало известно после рассекречивания судебных документов, пишет The Hill.

Йенера обвиняют в попытке использования самодельного взрывного устройства для уничтожения здания, используемого в межштатной или международной торговле.

Расследование началось в феврале, когда ФБР получило информацию, что Йенер хранит схемы изготовления бомб в открытом складском помещении в городе Корал-Спрингс, Флорида. После обыска агенты обнаружили чертеж для изготовления бомб, электронные платы, часы с таймерами и другое оборудование, пригодное для создания взрывного устройства.

В марте Йенер признался правоохранителям, что имел опыт изготовления ракет и бомб и пытался присоединиться к внутренней экстремистской группе. Он также рассказал, что в 2015 году рассматривал возможность присоединиться к ИГИЛ в борьбе в Ираке, но отказался, считая, что организация не достигнет своих целей.

Йенер планировал совершить взрыв 18 ноября, называя это попыткой "перезагрузить" правительство США. Он обсуждал использование маскировки при закладке бомбы и записи видеообращения в СМИ. По его словам, взрыв должен выглядеть как "маленький ядерный удар", который уничтожит все вокруг здания и убьет всех, кто находился бы внутри.

12 ноября Йенер записал аудиообращение, которое планировал отправить в NBC News. По словам следователей, он заявил агенту под прикрытием: "Я чувствую себя как бен Ладен".

Йенеру предъявлены официальные обвинения, расследование продолжается.