В США запретили повышать биржевые сборы

По мнению аналитиков, это уменьшит прибыль американских бирж

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США единогласно проголосовала за запрет на повышение сборов биржевых операторов за предоставление некоторых видов данных о рынке акций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, решение SEC ограничит рост прибыли американских бирж NYSE и NASDAQ, т.к. эти платежи были для них источником постоянного дохода и помогали компенсировать снижение выручки от торговых операций.

Спор о сборах за доступ к информации о рынке длился 12 лет.

Решение SEC совпадает с позицией Ассоциации участников отрасли ценных бумаг и финансовых рынков (SIFMA), которая обвинила биржевых операторов в злоупотреблении монополией на данные о рынке. В SIFMA заявляют, что крупные и розничные инвесторы только выиграют от ограничений на рост биржевых тарифов.