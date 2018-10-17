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17.10.2018, 17:17

В США запретили повышать биржевые сборы

В США запретили повышать биржевые сборы

По мнению аналитиков, это уменьшит прибыль американских бирж

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США единогласно проголосовала за запрет на повышение сборов биржевых операторов за предоставление некоторых видов данных о рынке акций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, решение SEC ограничит рост прибыли американских бирж NYSE и NASDAQ, т.к. эти платежи были для них источником постоянного дохода и помогали компенсировать снижение выручки от торговых операций.

Спор о сборах за доступ к информации о рынке длился 12 лет.

Решение SEC совпадает с позицией Ассоциации участников отрасли ценных бумаг и финансовых рынков (SIFMA), которая обвинила биржевых операторов в злоупотреблении монополией на данные о рынке. В SIFMA заявляют, что крупные и розничные инвесторы только выиграют от ограничений на рост биржевых тарифов.

 

 

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Теги: США, фондовый рынок, биржа
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