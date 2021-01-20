Когда Украина может запустить фондовый рынок и что для этого нужно

Полный запуск фондового рынка в Украине планируется осенью 2023 года. Об этом заявил глава Нацкомиссии по ценным бумагам Тимур Хромаев во время заседания Кабмина.

Он представил проект меморандума о создании в Украине международного финансового центра, который, по его словам, будет интегрированным в правовую систему и предоставит равные возможности и преимущества локальным и международным участникам.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Хромаев отметил, что этот проект позволит внедрить прозрачные правила на рынке и повысить конкурентоспособность украинского бизнеса на международной арене.

Среди положительных последствий создания УМФЦ – увеличение иностранных инвестиций и интеграция с рынками ЕС.

Основными товарами в Украине Хромаев назвал энергетическую и аграрную продукцию, благодаря чему "Украина сможет стать мощным игроком Восточной Европы и черноморского региона", а также стать полноценным товарным хабом.

Финансовый центр включает в себя пять учреждений: Консультативный совет, Бюро по связям с инвесторами, Арбитражный центр, Универсальную биржу и Финансово-инфраструктурный холдинг.

Осенью 2023 года ожидается полноценный запуск, уже активно ведется сотрудничество с партнерами и разрабатывается нормативная база.

В конце июня Верховная Рада приняла закон №2284 о деривативах и финансовых рынках. Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев назвал документ "финансовым безвизом", благодаря которому можно создать украинский рынок капитала по европейскому образцу.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.