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22.05.2019, 08:52

В Украине начали торговать облигациями США

В Украине начали торговать облигациями США

Первая сделка с облигациями иностранного государства в истории украинского рынка ценных бумаг

21 мая на фондовой бирже ПФТС была заключена и исполнена первая сделка по продаже 2460 облигаций департамента казначейства США.

"Это первая биржевая сделка с облигациями иностранного государства за всю историю существования организованного рынка ценных бумаг Украины", - сообщается на сайте ПФТС.

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Параметры ценной бумаги: ISIN: US9128283U26 (US T-NOTES/2.375 DTD 20230131). CFI: DBFTFR (долговые ценные бумаги, облигации с фиксированной процентной ставкой, гарантированные государством, с фиксированным сроком погашения, именные).

Стоимость биржевого контракта составила 6 549 676 грн.

Как поясняют в ПФТС, торговля казначейскими нотами правительства США стала возможна после представления Центральным депозитарием в НКЦБФР заявления о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к обращению на территории Украины и принятия решения НКЦБФР 12 марта относительно допуска облигаций иностранного государства к обороту на территории Украины.

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Теги: фондовый рынок, фондовая биржа, облигации сша, ПФТС
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