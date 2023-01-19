В Украине появился биржевой индекс древесины

Украинская универсальная биржа начала публикацию недельных и месячных индексов цен на круглые лесоматериалы и древесину. Расчеты производятся на основе результатов биржевых торгов. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В ближайшее время запланировано ввести ежедневный индекс, пока публикация этих данных проходит в тестовом режиме.

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Расчет индекса цен на отдельные группы товаров является общепринятой мировой практикой. Ее использование будет способствовать более эффективной и прозрачной продаже древесины, указывают в Нацкомиссии.

Также инструмент позволяет участникам рынка и другим заинтересованным сторонам производить анализ ситуации и строить стратегии закупок на будущее.

С июля 2021 года необработанная древесина должна реализовываться исключительно на товарных биржах, имеющих соответствующую лицензию от НКЦБФР.

29 октября 2021 года на УУБ прошли первые торги необработанной древесиной по новым правилам.

29 октября 2022 года в Украине началась доставка бесплатной древесины для отопления в опасные районы восьми прифронтовых областей.

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Роман Бриль

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