В Украине появился биржевой индекс древесины
Украинская универсальная биржа начала публикацию недельных и месячных индексов цен на круглые лесоматериалы и древесину. Расчеты производятся на основе результатов биржевых торгов. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
В ближайшее время запланировано ввести ежедневный индекс, пока публикация этих данных проходит в тестовом режиме.
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Расчет индекса цен на отдельные группы товаров является общепринятой мировой практикой. Ее использование будет способствовать более эффективной и прозрачной продаже древесины, указывают в Нацкомиссии.
Также инструмент позволяет участникам рынка и другим заинтересованным сторонам производить анализ ситуации и строить стратегии закупок на будущее.
С июля 2021 года необработанная древесина должна реализовываться исключительно на товарных биржах, имеющих соответствующую лицензию от НКЦБФР.
- 29 октября 2021 года на УУБ прошли первые торги необработанной древесиной по новым правилам.
- 29 октября 2022 года в Украине началась доставка бесплатной древесины для отопления в опасные районы восьми прифронтовых областей.
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