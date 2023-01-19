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В Украине появился биржевой индекс древесины

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 14:57
В Украине появился биржевой индекс древесины - Фото
Фото: depositphotos.com

Украинская универсальная биржа начала публикацию недельных и месячных индексов цен на круглые лесоматериалы и древесину. Расчеты производятся на основе результатов биржевых торгов. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).  

В ближайшее время запланировано ввести ежедневный индекс, пока публикация этих данных проходит в тестовом режиме.  

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Расчет индекса цен на отдельные группы товаров является общепринятой мировой практикой. Ее использование будет способствовать более эффективной и прозрачной продаже древесины, указывают в Нацкомиссии.

Также инструмент позволяет участникам рынка и другим заинтересованным сторонам производить анализ ситуации и строить стратегии закупок на будущее. 

С июля 2021 года необработанная древесина должна реализовываться исключительно на товарных биржах, имеющих соответствующую лицензию от НКЦБФР.  

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Роман Бриль
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