В Украине за три месяца появилось 40 новых финансовых пирамид и сомнительных финпроектов

Национальна комиссия по ценным бумага и фондовому рынку (НКЦБФР) выявила более 40 проектов в четвертом квартале 2020 года, которые предлагают финансовые услуги гражданам, с целью дальнейшего незаконного завладения средствами. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Таким образом, список сомнительных финпроектов с признаками мошенничества увеличен до 60 участников. С полным списком можно ознакомится тут.

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"В перечень включены проекты, которые, якобы, работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами, а также проекты, которые водят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые действуют по привычному для украинцев механизму предоставления очень большого процента под видом подарочных сертификатов, как печально известная B2B Jewelry", – говорится в сообщении.

В НКЦБФР предупреждают, что такие организации представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, имеющие большой опыт в сфере инвестиций и располагающими офисами в международных финансовых столицах мира.

Некоторые компании имеют или делают вид, что зарегистрированы в Украине. О таких компаниях Нацкомиссия информирует правоохранительные органы.

Также НКЦБФР получила информацию от европейских регуляторов о ряде фирм, которые прикрываются квазиуспешными компаниями по торговле акциями и другими фининструментами, переезжают из ЕС открывают офисы в Украине.

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"Принимая во внимание возросшую активность сомнительных финансовых проектов, Комиссия готовит законопроект по усилению борьбы со злоупотреблениями на рынках капитала", – добавляют в НКЦБФР.

27 августа 2020 года Служба безопасности Украины заблокировала деятельность "организованной преступной группировки", участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. Речь шла о B2B Jewelry.

16 сентября НКЦБФР сообщила о начале работы над законопроектом, направленный против аферистов и финансовых пирамид.

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Роман Брыль

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