Выздоравливающий Трамп "поднял" цены на нефть

Новость о том, что президент США Дональд Трамп, выздоравливает после заражения коронавирусом, подняла цены на нефть. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник, 5 октября, поднялись выше $40.

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Фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 13:50 (по киевскому времени) поднялись на 3,74% до $40,74 за баррель, на WTI – добавили 4,21% до $38,61 за баррель.

2 октября Трамп сообщил, что заразился. В ночь на 5 октября он записал ролик, где уверяет, что "многое узнал о COVID".

Стоимость золота утром 2 октября несколько сократила уменьшение к предыдущему закрытию после новости о том, что президент США Дональд Трамп болен коронавирусом.

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Наталия Софиенко

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