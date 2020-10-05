Выздоравливающий Трамп "поднял" цены на нефть
05.10.2020, 13:45
Иллюстративное фото: pixabay.com
Новость о том, что президент США Дональд Трамп, выздоравливает после заражения коронавирусом, подняла цены на нефть. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник, 5 октября, поднялись выше $40.
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Фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 13:50 (по киевскому времени) поднялись на 3,74% до $40,74 за баррель, на WTI – добавили 4,21% до $38,61 за баррель.
- 2 октября Трамп сообщил, что заразился. В ночь на 5 октября он записал ролик, где уверяет, что "многое узнал о COVID".
- Стоимость золота утром 2 октября несколько сократила уменьшение к предыдущему закрытию после новости о том, что президент США Дональд Трамп болен коронавирусом.
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