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Выздоравливающий Трамп "поднял" цены на нефть

05.10.2020, 13:45
Выздоравливающий Трамп
Иллюстративное фото: pixabay.com

Новость о том, что президент США Дональд Трамп, выздоравливает после заражения коронавирусом, подняла цены на нефть. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник, 5 октября, поднялись выше $40.

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Фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 13:50 (по киевскому времени) поднялись на 3,74% до $40,74 за баррель, на WTI – добавили 4,21% до $38,61 за баррель.

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Наталия Софиенко
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